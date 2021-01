Vicon renouvelle sa gamme de presses à chambre variable avec l’arrivée des RV Plus. Ces machines intègrent un pick-up de 2 m ou 2,2 m de largeur, avec des dents plus longues et des bandes en demi-lune plus larges. La chaîne d’entraînement du pick-up a été revue pour plus de fiabilité.

De plus, le rouleau tasse andain possède plus de débattement pour se relever davantage en présence de grosses quantités de matière. La chambre de pressage reçoit également quelques améliorations. Les rouleaux sont dotés de roulement 45 % plus gros et d’une meilleure protection.

La durée de vie de la transmission à chaîne a été revue. Elle est conforme aux spécifications HBC, pour plus de résistance à la traction. Pour l’entretien, les rouleaux d’entraînement sont maintenant dotés de boîtiers en fonte et d’un graissage centralisé. L’ergonomie de la face avant a aussi été retravaillée avec un nouveau support pour la prise de force et les branchements.

En outre, ces machines se distinguent extérieurement des précédentes, en adoptant des feux à Led.

Une offre de 6 modèles

Pour rappel, l’offre RV se divise en deux gammes, les RV 5100 Plus, avec la RV 5116 Plus et la RV 5118 Plus, et les RV 5200 Plus avec la RV 5220 Plus et la RV 5220 Plus. Les RV 5200 Plus ont toutes les deux droit à une version FlexiWrap, c’est-à-dire combinée à une enrubanneuse. Ces machines proposent ainsi des diamètres de balles au minimum de 0,60 ou 0,80 cm et des diamètres maximaux de 1,65 à 2 m. Plusieurs systèmes d’alimentation sont proposés avec des ameneurs alternatifs, des ameneurs à rotor, voire des rotors de coupe à 14 ou 25 couteaux pour la série 5200 Plus.