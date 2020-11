pour vous connecter et poursuivre la lecture

Väderstad fait évoluer son semoir pneumatique Spirit 400 C/S pour lui apporter les dernières évolutions technologiques. Le nouveau Spirit 400C/S intègre ainsi le système de contrôle E-Control incluant le contrôleur de tâches Isobus, une hydraulique modernisée, le système anti-bouchage SeedEye et une accessibilité simple grâce à une conception aérée.

D’une largeur de travail de 4 mètres, le Spirit 400 C/S bénéficie d’une pression active des éléments semeurs, de la pression réglable sur la herse arrière et du contrôle des sections en fourrière. Le chauffeur contrôle le semis avec le dispositif E-Control de son iPad. Avec le système anti-bouchage SeedEye, il est possible de visualiser en temps réel les taux de semences et d’engrais.

Ce semoir est disponible en version S, équipé simplement pour semer, C FIX avec un système pour le placement de l’engrais en bandes de 5 cm de large et un espacement de 12,5 cm entre les rangs, devant chaque ligne de semis. La version C InLine propose l’application d’un faible taux d’engrais starter dans une sortie séparée avec les graines dans l’élément semeur.

Ce semoir entrera en production en février 2021.