On croyait l’histoire définitivement terminée pour Rabewerk, depuis l’annonce de sa mise en faillite par le groupe Grégoire-Besson et l’arrêt de la production dans l’usine allemande début mai. Finalement, un repreneur s’est manifesté. Il s’agit de la holding germano-chinoise ZWL, issue de la société d’import-export SCK.

Reprendre la production rapidement

Le rachat inclut la marque et l’usine de Bad Essen (Allemagne). Selon le journal local Wittlager Kreisblatt, le nouvel investisseur souhaite relancer la production début juin. Les produits seront commercialisés sous la marque Rabe et une gamme de machine de construction et d’entretien de la voirie serait également dans les tuyaux.