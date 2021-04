Amazone offre un coup de jeune à son offre de déchaumeurs traînés à disques indépendants Certos 20. Les quatre modèles de 4 à 7 mètres de largeur de travail bénéficient d’un concept de châssis entièrement revu qui permet notamment aux disques de s’effacer plus largement en cas de surcharge. Parmi les autres évolutions, on note l’optimisation en bordure afin que le sol ameubli soit maintenu au niveau de la machine.

Le Certos 02 est équipé de disques de 660 mm de diamètre et peut travailler entre 7 et 20 cm. L’écart entre les disques et les deux rangées de disques est important afin de faciliter le travail en présence d’un volume important de résidus. Les disques bénéficient d’une fixation individuelle.

Le réglage de la profondeur peut se faire mécaniquement par le biais d’éléments d’écartement placés entre le rouleau et le châssis principal, à l’arrière de la machine. À l’avant, la profondeur est contrôlée par des roues de rappui dont la position est modifiée au moyen de cliquets.

Pour la personnalisation, Amazone propose onze rouleaux de rappui différents et la possibilité de monter une lame Crushboard devant le rouleau.