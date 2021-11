La série de tracteurs 6R de John Deere, qui compte 14 modèles de 110 à 250 ch, bénéficie d’évolutions pour la prochaine campagne. Et quatre nouveaux modèles viennent renforcer l’offre. En six cylindres à empattement de 2,75 m, le catalogue accueille les 6R165 et 6R185 tandis qu’en quatre cylindres, les deux modèles supplémentaires sont les 6R150 et le 6R140. Grâce à la surpuissance IPM, le 6R185 atteint 234 ch.

La fonction AutoSetup en un seul clic

Parmi les évolutions sur la série 6R, John Deere intègre la fonction AutoSetup qui s’active en un seul clic et simplifie tous les réglages. Selon le constructeur, cette solution supprime 90 % des clics sur l’écran pendant le travail. Tous les préréglages peuvent être planifiés et enregistrés sur le cloud, y compris les données sur les limites de parcelles, les lignes de guidage et les cartes de modulation.

Parmi les autres modifications, John Deere monte désormais un joystick électronique, notamment pour les travaux au chargeur. Les boutons du joystick sont entièrement configurables, selon les préférences et les habitudes du chauffeur. Un dispositif de détection de la main remplace l’ancienne trappe de sécurité. Il est possible de commander l’inverseur depuis ce joystick.

Pesée en marche

Toujours pour les chargeurs frontaux, un système de pesée dynamique permet d’effectuer la pesée en marche, sans s’arrêter. De plus, la fonction de retour en position permet de replacer correctement le godet d’un simple clic, par exemple pour le curage. Enfin, la mise à niveau horizontale automatique évite de renverser la charge de la benne.

Du côté de la motorisation, John Deere a amélioré la gestion de la puissance. Ainsi, la surpuissance s’active désormais lors de l’utilisation des fonctions hydrauliques, en plus des applications habituelles à la prise de force et au transport. Cette gestion de puissance peut fournir jusqu’à 20 ch supplémentaires sur les 4-cylindres et 40 ch sur les 6-cylindres.

Sur cette nouvelle mouture du 6R, John Deere ajoute plus d’options de boîtes de vitesses. En plus de l’AutoQuad Plus et de l’AutoPowr, il est désormais possible d’opter pour la CommandQuad sur les modèles à quatre cylindres.