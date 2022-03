Les établissements Ducastel retrouvent une carte pour vendre des tracteurs dans la Seine-Maritime et l’Eure. Ainsi, Argo France a accordé la distribution des marques McCormick et Landini. Les bases de Buchy et de Bréauté et les autres points de vente vont adopter la signalétique rouge des Tracto Centers.

La mise en place de Tracto Centers va permettre de mutualiser les services en concession tels que la vente de tracteurs neufs et d’occasions certifiées, la location et les crédits. Argo France laisse carte blanche à la concession dans leur choix de collaboration avec les marques d’outils attelés.