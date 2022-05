Le constructeur britannique fait évoluer son offre de tracteurs en lançant les Fastrac iCon. Les gammes restent les même, avec 3 modèles dans la série 4000 et 2 modèles dans la série des 8000. C’est en cabine que les évolutions sont notables. En effet, les modèles iCon héritent d’un habitacle complètement revu.

https://www.dailymotion.com/video/x8ajn47

L’accoudoir iCon

Joystick, accoudoir ou encore terminal, tout a changé en cabine sur ces tracteurs. La singularité de l’ancien accoudoir JCB laisse place à une version plus proche des concurrents. Il se dote par exemple de commandes à palette rétro-éclairées pour les distributeurs hydrauliques. Leur couleur change en fonction du distributeur affecté sur chaque palette.

L’accoudoir a totalement été revu. Cette version baptisée iCon intègre un nouveau joystick multifonction et un second joystick pour les fonctions auxiliaires. ©p.peeters

Le joystick se pare de fonctions supplémentaires, comme la sélection des vitesses cibles. Il adopte également cinq touches personnalisables. L’accoudoir iCon voit également l’arrivée d’un joystick en croix dédié aux fonctions hydrauliques et auxiliaires. Il adopte des touches personnalisables sur sa face supérieure. Dans le cas où celles-ci pilotent une fonction hydraulique. Elles peuvent également être rétro éclairées de la couleur du distributeur piloté.

Jusqu’ici cantonné au montant droit, le terminal prend désormais place en bout d’accoudoir. Cet écran de 12 pouces n’a plus rien à voir avec les modèles précédent. Il est plus grand, entièrement couleur et tactile, et son ergonomie a été revue. Il adopte cinq écrans de travail. En complément un second écran prend place derrière le volant. Le tableau de bord devient ainsi entièrement numérique.

Le nouvel écran tactile est maintenant en bout d’accoudoir. Il mesure 12 pouces et possède 5 pages principales de travail. ©p.peeters

L’agriculture de précision n’a pas été oubliée.

Le programme dédié à l’enregistrement des manœuvres de bout de champs évolue dans son ergonomie et dans ses capacités. Il est maintenant possible d’enregistrer 50 séquences différentes. Chacune d’entre elles peut comprendre jusqu’à 50 étapes.

D’autres les solutions sont proposées en options pour l’agriculture de précisions :

Ces tracteurs sont compatible s IsoBus de classe 2.

de classe 2. Le dispositif pour l’ autoguidage peut être intégré d’usine, avec un récepteur fournit par Novatel.

peut être intégré d’usine, avec un récepteur fournit par Novatel. Ils peuvent recevoir le contrôle de section et la modulation de dose.

Deux stratégies de conduites

Les modèles iCon s’équipent également d’une nouvelle stratégie de conduite au joystick. Le conducteur a maintenant le choix entre la solution « JCB Classic » (à droite et à gauche pour l’avancement, en avant et en arrière pour le changement du sens de marche), et la solution JCB Pro. Dans ce nouveau mode, l’avancement est géré en poussant ou tirant le joystick. L’inversion du sens de marche s’active avec un clic sur la gauche et l’activation de la vitesse cible avec un clic sur la droite.

Autres nouveautés, une molette sur la face avant du joystick permet d’ajuster la vitesse du tracteur en permanence. De plus il est désormais possible de passer à une gestion de l’avancement avec la pédale d’accélération à tout moment et pour les deux modes de conduites au joystick.