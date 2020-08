pour vous connecter et poursuivre la lecture

Cela fait plus d’un an que les spéculations vont bon train autour de l’avenir de l’usine Yto de Saint-Dizier, en proie à des difficultés depuis sa reprise par le géant chinois Sinomach-Yto en 2011.

L’espoir entretenu en février 2019 par la présentation de la marque Mancel et d’un tracteur Made in France n’a été que de courte durée. Dès le mois de décembre, le propriétaire chinois de l’usine annonçait son intention de tuer dans l’œuf le projet Mancel.

Un site symbolique

La fermeture définitive de cette usine qui produisait un tracteur toutes les sept minutes en 1975 provoque un pincement au cœur de nombreux amateurs de machinisme agricole. L’aventure a commencé en 1924 à Saint-Dizier. Pendant des décennies, cette usine a été le principal employeur de la ville. Case IH puis le groupe Argo (Mc Cormick) et enfin le chinois Yto se sont succédé aux manettes au cours des deux dernières décennies, chaque rachat amenant son lot de plans sociaux.

Au plus fort de son activité, l’usine de Saint-Dizier a compté près de 3 000 employés. Ils n’étaient plus que 35 en fin de semaine dernière pour entendre l’annonce de la fermeture du site et du plan de licenciement. Sinomach-Yto affirme que c’est la crise sanitaire actuelle qui a précipité la fin du site.