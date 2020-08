Teagle complète la liste des équipements disponibles pour son broyeur de haute capacité C12 Calibrator avec une trémie à céréales. D’une capacité de 1 m³, ce dispositif vient se positionner directement sur le rotor de la machine.

La trémie à céréales est équipée d’une régulation hydraulique, pilotable depuis la cabine du tracteur, qui permet d’ajuster le débit d’alimentation en grains. La finesse et la qualité du broyage sont contrôlées par 2 grilles de calibrage positionnées en périphérie du rotor. Les grilles avec une maille de 4 mm sont destinées au blé et à l’orge, alors que les mailles de 6 et 8 mm sont adaptées au maïs. Le changement de grille est rapide.

Les céréales broyées tombent par gravité sur le convoyeur à bande de la machine. D’une longueur de cinq mètres, il permet un déchargement direct pour le stockage en silo ou le transfert dans des remorques. Le rotor de la machine est équipé de 56 marteaux sur un rotor de diamètre 700 mm. Teagle annonce un débit de 30 000 kg/h pour le maïs et de 10 000 kg/h pour le blé et l’orge.