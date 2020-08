Le constructeur breton Sky débute la commercialisation du Methys, son nouveau déchaumeur à disques indépendants. Sa particularité est d’être conçu sur la base du semoir Maxidrill. Conçu dans le Nord, au sein de l’ex-usine Roger, le Methys est conçu pour travailler entre 4 et 8 centimètres de profondeur.

Le travail est assuré par deux rangées de disques crénelés, concaves et ondulés d’un diamètre de 530 mm. Particularité du Methys, le réglage de la profondeur ne s’effectue pas en faisant pivoter le châssis par rapport au rouleau, mais en faisant pivoter les bras de disques, comme sur un semoir. Sur ce modèle de haut de gamme, le réglage est exclusivement hydraulique. Dans le même état d’esprit, le seul rouleau proposé est celui du semoir, c’est-à-dire un train de pneumatiques.

Le Methys se décline pour le moment en deux largeurs de travail de 6 et 8 mètres. Le premier est rigide en configuration de travail et s’appuie sur deux paires de roues à l’avant. Le modèle le plus large se compose de trois éléments indépendants, disposant chacun d’une paire de roue à l’avant.