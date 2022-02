Bien connu pour son rouleau prismatique à effet « pattes de mouton » et ses solutions de semis à la volée pour réensemencer les prairies, Güttler propose un semoir direct de réparation des pâtures. La construction du semoir GreenMaster reprend le principe du système de semis à la volée, à la différence que les conduites de semences se terminent directement derrière les dents, à 3 cm au-dessus du sol. Elles sont ensuite guidées en profondeur par les dents de la herse de 12 mm.

La planche de nivellement Ripperboard, quant à elle, étale les taupinières et les dégâts de gibier, scarifie et enfouit le lisier. De leur côté, les dents de herse de 12 mm préparent le lit de semences et stimulent la repousse de l’ancienne herbe.

Derrière, le rouleau prismatique Güttler crée de bonnes conditions de germination pour les graines. Ces rouleaux sont disponibles en différents diamètres et poids, adaptés à chaque type de sol. Par ailleurs, dans la partie relative au semoir, le dosage est mécanique et les semences sont transportées par un flux d’air jusqu’aux éclateurs.