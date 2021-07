Jean-Christophe Huré est agriculteur à Juranville, vers Pithiviers (Loiret). Il témoigne de son expérience du feu à la moisson : « Il m’est arrivé de repérer un départ de feu. De loin, je pensais savoir où il était mais, arrivé sur place, je me rends compte que je m’étais trompé de plusieurs kilomètres. Un centre de secours ne connaît pas forcément le terrain aussi bien que nous. D’autant plus que le parcellaire évolue au fil du temps. »

Vous devrez donner des renseignements précis au cours de cet appel : l’adresse exacte du feu (pas seulement la commune), la surface menacée (le type de culture et le nombre d’hectares), votre propre numéro de téléphone portable pour vous joindre. Ces informations seront utiles pour organiser les moyens de secours parce que le Sdis , sans doute confronté simultanément à d’autres départs de feu , ne devra pas gaspiller ses ressources humaines et matérielles.

Toute personne doit s’assurer d’avoir un moyen d’appeler les services de secours rapide. Le numéro pour joindre les pompiers, c’est le 18 ou son équivalent européen le 112. Vous vérifiez l’état des batteries du téléphone avant de partir. Comme vous connaissez bien le terrain, vous savez où sont les zones blanches et à quel endroit vous rendre pour en sortir et rejoindre le réseau.

Vous pouvez aussi vous donner des outils pour amoindrir les dégâts. En début de moisson (quand le risque d’ étincelles issues du matériel est plus faible), vous pouvez passer la herse sur le tour du champ, en commençant par les endroits les plus dangereux si le feu se propage (bords de forêts, habitation…). Prévoyez une tonne à eau au bord de la route : elle ne va pas tellement servir à éteindre le feu mais à traiter les lisières du champ, ce qui libérera les pompiers afin qu’ils se focalisent sur le front de l’incendie.

Être prêt à l’éventualité du feu

Plusieurs clés permettent d’anticiper la situation de départ de feu : repenser sa hauteur de coupe pour éviter les étincelles provoquées par le frottement de la barre de coupe contre les pierres ; enlever la poussière dans la machine parce qu’elle peut s’enflammer au-dessus de 50°C ; vérifier les pièces en friction (roulements, courroies, etc.) puisque la graisse peut s’auto-enflammer lorsqu’elle dépasse une certaine température (propre à chaque type de graisse) ; avoir un extincteur dans chaque véhicule et bien vérifier que la personne sur la machine est formée à son utilisation sans risque. Plus on intervient tôt sur un feu, moins il est difficile à arrêter.

« J’ai mis deux extincteurs sur ma moissonneuse-batteuse : un sur l’escalier et un vers le moteur, témoigne Jean-Christophe Hué. Je les fais vérifier chaque année avec Groupama. Mais il est important de faire régulièrement des exercices de formation. Une fois, en exercice, pris par l’enjeu, je n’ai pas dégoupillé tout de suite alors que je sais très bien ce qu’il faut faire. J’ai perdu cinq secondes. C’est peu mais elles sont très importantes parce que le feu court très vite. »

> Retrouvez la liste des types d’extincteurs dans notre dossier : Prévenir les incendies au champ (29/04/2021)