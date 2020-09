Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Après l’annulation de tous les salons d’automne en raison de la crise sanitaire, c’est désormais vers les dates de février (Eima, Eurotier et Sima) que tous les regards se tournent. Et ce 2 septembre 2020, John Deere vient de doucher les espoirs d’un semblant de retour à la normale en annonçant faire l’impasse sur tous les salons internationaux jusqu’au 31 octobre 2021. Sima et Eima sont concernés Tous les salons européens sont visés par cette impasse, aussi bien pour l’agricole que pour les espaces verts. Le Sima et l’Eima, qui doivent tous deux se tenir en février sont concernés. L’objectif du full-liner américain est de limiter les déplacements de ses clients, salariés et concessionnaires dans un contexte sanitaire particulier. La direction du groupe précise aussi souhaiter « modifier l’approche marketing et se concentrer sur les technologies d’agriculture de précision ». Enfin, le constructeur plaide pour « un nouveau calendrier de la part des organisations de salons internationaux, afin de fluidifier le cycle des salons dans toute l’Europe ». Agritechnica n’est pas concerné Le plus gros salon européen, l’Allemand Agritechnica n’est pour le moment pas concerné par ces annulations puisqu’il se tiendra en novembre 2021. Après les annonces de non-participation de certains constructeurs comme Väderstad ou Joskin, John Deere est le premier tractoriste à faire l’impasse sur le Sima. L’Eima avait déjà enregistré la défection de l’ensemble du groupe Agco (Fendt, Massey Ferguson et Valtra). Corinne Le Gall

