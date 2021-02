Le géant américain renonce à participer au plus grand salon agricole mondial, en raison des incertitudes liées à la situation sanitaire.

Coup de tonnerre dans le milieu du machinisme agricole : John Deere vient d’annoncer qu’il ne participerait pas à l’édition 2021 d’Agritechnica. Ce salon qui se tient à Hanovre (Allemagne) tous les deux ans en alternance avec le Sima est le plus gros salon mondial dédié au machinisme. John Deere est l’un des plus importants exposants et le hall qu’il partage avec Claas est bondé pendant toute la durée du salon.

Craintes liées à la situation sanitaire

Le constructeur américain, qui avait déjà pris la décision de suspendre tous ses salons au début de l’épidémie de Covid-19 en mars 2020, étend donc cette décision à Agritechnica. Le directeur marketing Europe explique notamment que le constructeur ne voit pas « comment il serait possible d’organiser ce salon en garantissant la sécurité sanitaire des visiteurs et exposants ». Cette annulation ne remet pas en cause la participation de John Deere a de futures éditions d’Agritechnica.