Décalée en novembre et recentrée sur quatre halls, l’édition du Sima de 2022 veut changer son image de salon de la mécanique agricole. L’objectif est de faire la part belle aux solutions innovantes et à la technologie de pointe.

« Le Sima doit évoluer », selon Isabelle Alfano, directrice du salon. D’une vitrine de la mécanique agricole, le Sima a ainsi l’ambition de devenir un salon de solutions et technologies pour l’agriculture. L’édition de 2022 s’annonce donc comme celle des grands bouleversements, à commencer par sa date. En effet, le salon biennal se tient désormais en novembre les années paires. Agriculteurs et entrepreneurs sont invités à se rendre au parc des expositions de Villepinte du 6 au 10 novembre prochains.

Tout le salon dans 4 halls

Ils y découvriront un salon recentré autour de 4 halls (5A, 5B, 6 et 7). Le 5B conserve une configuration sensiblement équivalente à la précédente édition et accueille Amazone. De son côté, le 5A reste dédié aux spécialistes du travail du sol et de l’irrigation mais devient aussi le point de rendez-vous de l’agriculture biologique et de Sima Talent, le pôle dédié à la formation et au recrutement.

Le hall 6 retrouve certains de ses full-liners et devient aussi le point de convergence de la high-tech avec 130 exposants des start-up de l’AgTech et le village de la robotique agricole. Avec l’arrêt du Simagena, qui se traduit par la fermeture des halls 3 et 4, les équipements d’élevage prendront place dans le Hall 7. Ils seront accompagnés des engins de manutention et des solutions pour les énergies renouvelables.

Un salon pour faire progresser l’exploitation

Au-delà de cette réorganisation, le Sima 2022 propose surtout une offre élargie sur les secteurs en développement comme les nouvelles technologies, la robotique, les énergies renouvelables ou le bio. Les exposants de l’espace SimaTech présenteront leurs solutions pour réduire l’impact environnemental, améliorer les performances de l’exploitation et les conditions de travail. Les exposants institutionnels, habituellement mobilisés sur le Salon international de l’agriculture, feront leur apparition, tout comme les acteurs de l’agrofourniture.

Les agriculteurs à l’honneur

Le Sima revoit aussi son traditionnel palmarès qui se décomposera désormais en deux concours distincts : les Innovation Awards et les Farming Awards. Le premier est le traditionnel concours réservé aux constructeurs. Néanmoins, afin de donner leur chance à tous et plus aux seuls géants du machinisme, les exposants seront invités à poser leurs candidatures dans des catégories spécifiques. Les Farming Awards récompenseront les agriculteurs qui ont su mettre en pratique des solutions innovantes. Ce palmarès sera établi en partenariat avec Nuffield et l’Axema.

Avec cette tonalité plus professionnelle, le Sima compte se donner un second souffle et pérenniser cette formule du salon en intérieur. Cette édition s’avère particulière à bien des égards puisque ce sera aussi celle du centenaire.