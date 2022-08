Depuis trois ans, les tractoristes multiplient les investissements dans les entreprises spécialisées de la robotique agricole. Same Deutz-Fahr se lance à son tour dans la course à la robotique en devenant l’actionnaire majoritaire de Vitibot. Cette entreprise champenoise est devenue une référence de la robotique viticole avec Bakus, son enjambeur autonome et électrique.

Une entreprise créée par un viticulteur

La start-up Vitibot a été créée en par Dominique Bache, un viticulteur de l’Aube, et son fils Cédric, ingénieur en robotique. Cet investissement va permettre à Same Deutz-Fahr de mettre un pied dans la robotique agricole et de développer de nouveaux produits.