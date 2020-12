New Holland passe le cap des 30 000 big-balers

New Holland vient de franchir le cap des 30 000 presses de haute densité produites. Entré sur ce marché en 1987, le constructeur italo-américain produit ces machines dans son usine affectée à la récolte à Zedelgem (Belgique).

L’héritage de Leon Claeys

Ce site est réputé pour ses machines de récolte depuis que Leon Claeys y a ouvert son atelier en 1906. Les presses à balles cubiques BigBaler sont conçues, développées et produites dans cette usine, ainsi que les gammes de moissonneuses-batteuses et ensileuses phares de New Holland.

La 30 000e presse de haute densité est une BigBaler 1290 Plus. Elle porte un autocollant commémoratif créé par New Holland pour célébrer cette étape.