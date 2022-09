Krone élargit son offre d’ensileuses de fortes puissances avec les Big X 980 et 1080 de 980 et 1 080 ch. Comme leur grande sœur Big X 1180, les deux nouvelles ensileuses sont entraînées par un moteur Liebherr V12. Ce bloc est conforme à la norme antipollution Tier 4 final.

Gestion de la puissance

Les Big X sont équipées de la fonction PowerSplit qui adapte la puissance du moteur en fonction des conditions de travail, par un simple appui sur une touche en cabine. Lorsque la puissance totale de la machine n’est pas requise, il est possible de travailler en mode économique.

Krone propose différentes plages de puissances qui peuvent être réglées par le chauffeur. S’il est nécessaire d’utiliser toute la puissance, le chauffeur bascule en mode X-Power. Dans ce cas, la machine est en mesure de passer automatiquement les différentes plages de puissance. En option, Krone propose aussi la gestion du régime moteur qui réduit ce dernier automatiquement, par exemple lors des temps morts.

Longueur de coupe

Comme sur les autres Big X, le système VariLOC est une boîte de vitesses intégrée dans la poulie du rotor. En changeant simplement le régime du rotor de 1 250 à 800 tr/min, la plage de longueur de coupe de ce dernier est augmentée jusqu’à 50 %. Ce système permet au conducteur de l’ensileuse de passer de façon simple et rapide d’une coupe courte à une coupe longue sans intervention lourde sur la machine.

Nombreuses options

Parmi les options disponibles sur les deux Big X, on note la cabine élévatrice réglable en hauteur et le système XtraPower qui permet de déverrouiller électroniquement de la puissance supplémentaire ponctuelle, grâce à une souscription en ligne. Il est ainsi possible d’ajouter 100 ch à la Big X 1080 et 100 ou 200 ch à la Big X 980.