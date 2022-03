Le constructeur autrichien Pöttinger met à jour sa remorque autochargeuse Jumbo 8000 avec une coupe retravaillée, pensée notamment pour la récolte d’ensilage d’herbe. La marque promet des brins 30 % plus courts, avec une coupe théorique qui passe de 34 mm à 25 mm.

L’ensemble du groupe de coupe a été revu, de l’entraînement aux couteaux en passant par le rotor. Le constructeur met en avant une augmentation de 10 % de la densité de chargement. Ce changement de coupe requiert néanmoins une puissance 15 % supérieure par rapport à la version précédente.

Un capteur en option

Un nouveau système de capteurs situé au-dessus du rotor est en option. Il détermine le niveau de compression du fourrage et pilote l’avancée du fond mouvant de la remorque en fonction. L’objectif est d’avoir un chargement le plus homogène et optimal possible.