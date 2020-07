pour vous connecter et poursuivre la lecture

Près d’un an après la fin de la collaboration avec Bellamy, concessionnaire emblématique en ensileuses, Krone a finalisé sa réorganisation pour la Basse-Normandie. L’entreprise allemande continuera à assurer la vente des produits de la gamme Big, c’est-à-dire les ensileuses Big X, les faucheuses automotrices Big M et les presses à balles cubiques Big Pack, sur les trois départements bas-normands (Calvados, Manche et la quasi-totalité de l’Orne), avec sa propre équipe de vente locale.

Le concessionnaire Vivagri, qui a la carte Case IH en tracteurs, assurera le service et la fourniture des pièces de rechange pour cette gamme Big. Il se chargera également de la vente, la distribution et le SAV pour les gammes d’outils de fenaison, y compris les presses à balles rondes et autochargeuses Krone.

Une base Krone pour Vivagri

Pour accompagner l’arrivée de la carte Krone, Vivagri va investir dans une nouvelle base à Guilberville (Manche), qui sera opérationnelle à la mi-2021. Cette septième base pour la concession jouera le rôle de site de référence pour la gamme Big. Elle hébergera à la fois les techniciens Vivagri affectés aux produits Krone mais également l’équipe commerciale locale de Krone. D’ici à la mise en service de cette base, les équipes affectées à la gamme Big seront basées à Torigni (Manche).