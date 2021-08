John Deere dévoile deux ensileuses avec un 18 litres maison

La grande particularité du nouveau moteur JD18X est l’absence de catalyseur SCR, ce qui permet de se passer d’Ad-Blue. Il n’y a pas non plus de filtre à particules ou de catalyseur d’oxydation. Le traitement des gaz d’échappement est confié à la seule vanne EGR refroidie. Le moteur est placé en position longitudinale. La transmission arrière réduit le bruit ainsi que l’effort de torsion et les contraintes sur le vilebrequin. Les puissances maximales de 765 et 787 ch sont atteintes à des régimes de 1 400 tr/min.