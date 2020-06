L’année 2020 est celle du renouveau pour Exel. Après le départ de Guéric Ballu, le petit-fils du fondateur de l’entreprise, et son remplacement par Yves Belegaud à la tête du groupe champenois, l’entreprise amorce une réorganisation en profondeur.

Arrêt de certaines marques

Les décisions les plus emblématiques sont l’arrêt des marques Caruelle et Séguip ainsi que des spécialistes viticoles Thomas, Fischer et Loiseau. « Nous avons souhaité éteindre ces marques, qui étaient les plus fragiles », précise Yves Belegaud. L’offre en grandes cultures se concentrera désormais sur les marques Evrard, Berthoud, Matrot, Tecnoma, Hardi et Agrifac.

Tecnoma et Berthoud se partageront le marché de la vigne étroit tandis que les vignobles larges seront le terrain de jeu de Nicolas et Berthoud. La conquête de l’arboriculture sera confiée à Nicolas et Hardi.

Enfin, les enjambeurs seront uniquement présents sous les marques Tecnoma et CMC. Les sites industriels de Matrot et Caruelle-Seguip en France ainsi que celui d’Ilemo en Espagne, ont été fermés.

Simplification industrielle

Cette clarification s’accompagne d’une réorganisation industrielle par centre de compétence :

L’ancien site Préciculture de Fère-Champenoise (Marne) produira les automoteurs Berthoud et Tecnoma ainsi que les enjambeurs ;

ainsi que les enjambeurs ; Le site Evrard de Beaurainville (Pas de Calais) assurera la construction des automoteurs Evrard, Hardi et Matro t ;

t ; Les automoteurs Agrifac seront toujours produits sur leur site historique de Steenwijk aux Pays-Bas ;

Le site Berthoud de Belleville (Rhône) produira les engins portés et traînés pour Berthoud et Tecnoma ;

; L’usine historique Hardi de Norre Aslev au Danemark assurera la production des pulvérisateurs portés et traînés Hardi et Evrard ;

Le site Tecnoma d’Epernay (Marne), qui ne produira plus les pulvérisateurs portés et traînés de la marque, se concentrera sur les appareils dédiés aux cultures spécialisées des marques Nicolas, Tecnoma, Berthoud et Hardi ;

; Les activités de rotomoulage et d’injection plastique sont concentrées sur les sites d’Epernay et Norre Aslev.

Concernant le cas particulier du pulvérisateur traîné Meteor d’Evard, conçu pour le marché français, Yves Belegaud affirme « que le châssis et la cuve seront produits au Danemark mais que l’appareil continuera à être assemblé à Beaurainville ».