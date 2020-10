C’est dans le but de compléter son offre de « Full-Liner » que New Holland a annoncé ce 27 Octobre 2020, avoir signé un contrat avec Maschio Gaspardo pour commercialiser des déchaumeurs à disques indépendants et des décompacteurs dans la robe bleue du tractoriste. Pour rappel, New Holland, filiale de CNH avait racheté la partie travail du sol et fenaison du constructeur Kongskilde en 2016.

Dans les principaux pays d’Europe de l’Ouest

Cet accord complète ainsi la gamme de matériels attelés existante. Il débutera à partir de 2021. Les machines concernées seront ainsi vendues en bleu, uniquement dans le réseau New Holand. Maschio continuera, de son côté, à commercialiser l’ensemble de ses machines sous ses couleurs et dans son réseau. Cet accord concerne les principaux pays d’Europe de l’Ouest, dont la France, à l’exception de l’Italie.

Décompacteur SUH New Holland, la déclinaison bleu de l’Artiglio. © New Holland

Quatre gammes déclinées

Deux types d’outils sont concernés par cette annonce. Dans un premier temps, ce sont les déchaumeurs à disques indépendants avec les Veloce et les UFO. En bleu, le premier devient le SDM et le second le SDH. Dans un second temps, ce sont des décompacteurs avec l’’Atila et l’Artiglio. Ils deviennent le SUM et le SUH en changeant de couleur.

Déchaumeur New Holland SDH en version semi-porté, l’équivalent de l’UFO chez Maschio © New Holland

Les décompacteurs Pinnochio devraient également être déclinés. Pour toutes ces machines, c’est l’ensemble de la gamme qui est concernée. Pour exemple le Veloce comprend des modèles de 3 à 7 mètres, avec des modèles portés fixe et repliable et des machines semi-portés repliables.