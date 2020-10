Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 56% Vous avez parcouru 56% de l'article

Les géants asiatiques du machinisme agricole et du BTP n’en finissent plus de faire le shopping en Europe. Après le rachat de l’allemand Rabe par le chinois Zoomlion la semaine dernière, c’est l’indien Mahindra qui fait parler de lui. Leader mondial du tracteur (grâce aux faibles puissances) et du transport routier, le groupe vient de finaliser l’acquisition de 74,97 % des actions du constructeur finlandais Sampo. Depuis juillet 2016, Mahindra détenait déjà 35 % des actions de ce spécialiste des moissonneuses-batteuses et du matériel forestier. Compléter le catalogue Peu connues en France sous leur propre couleur, les moissonneuses-batteuses Sampo ont déjà été commercialisées sous les couleurs John Deere et Massey Ferguson, entre autres. Cette offre de moissonneuses-batteuses complète le catalogue Mahindra, pour le moment peu fourni dans le domaine de la récolte. Corinne Le Gall

Les géants asiatiques du machinisme agricole et du BTP n’en finissent plus de faire le shopping en Europe. Après le rachat de l’allemand Rabe par le chinois Zoomlion la semaine dernière, c’est l’indien Mahindra qui fait parler de lui. Leader mondial du tracteur (grâce aux faibles puissances) et du transport routier, le groupe vient de finaliser l’acquisition de 74,97 % des actions du constructeur finlandais Sampo. Depuis juillet 2016, Mahindra...