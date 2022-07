Le rouleau n’est pas l’outil le plus excitant du parc de matériel mais il s’en vend plus de 2 000 chaque année. Sur toutes ces unités, Axema estime qu’environ la moitié fait l’objet d’une immatriculation. En 2021, 891 rouleaux ont été immatriculés, une performance en baisse de 36 % par rapport à 2020. Comme la plupart des outils de travail du sol, les rouleaux sont touchés par une contraction du marché et des difficultés de livraison.

Les danois en embuscade

Quivogne confirme sa place de leader avec 48,5 % de part de marché, en hausse de plus de deux points par rapport à 2020. Derrière, les deux danois He-Va (19,5 %) et Dalbo (12,5 %) complètent le podium. Razol, qui reprend du poil de la bête depuis son rachat par Ferrand, se hisse à la quatrième place avec 8 % des ventes. Kverneland est cinquième avec 3,5 % de part de marché tandis que le polonais Expom, encore inexistant sur le marché français en 2016, prend la sixième place avec 2,8 %.

Le cas Agram

Agram complète le palmarès avec 2,7 % de part de marché. Cependant, la performance en immatriculations du spécialiste de la vente directe ne reflète pas sa performance réelle sur le marché, où il flirte régulièrement avec la première place. En effet, en l’absence de concessionnaires spécifiques, peu de rouleaux Agram sont immatriculés, ce qui explique cette septième position en trompe l’œil.