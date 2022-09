Horsch dévoile ses nouveautés du Sima

La série Cultro s’étoffe avec, en plus des modèles de 3 et 12 mètres déjà présents au catalogue, l’arrivée des largeurs de travail de 5, 6 et 9 mètres. Les Cultro TC peuvent être montés à l’avant comme à l’arrière. Dans ce cas, ils sont combinables avec un Joker CT ou un Terrano FX.