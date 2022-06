Découvrez les nouveautés du salon de l’herbe

De son côté, Kubota dévoile le RTV 520, remplaçant du véhicule utilitaire RTV 500. L’engin inaugure un nouveau design et bénéficie d’un aménagement intérieur rappelant celui de son grand frère, le RTV-X1100. En outre, il bénéficie d’une nouvelle suspension et de sièges plus souples.