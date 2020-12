Le 5700 S, avec son capot plongeant, est l’un des grands succès de Massey Ferguson. La nouvelle série 5S s’inscrit donc dans sa continuité. Elle comprend cinq modèles de 105 à 145 ch. Avec son capot plongeant très bas et son rayon de braquage de 4 m, il est destiné à l’utilisation avec chargeur frontal.

Les 5S sont motorisés par un bloc Agco de 4,4 litres confirme à la norme antipollution Stage 5. Il embarque un catalyseur SCR, un DOC et un catalyseur de suie. L’unité de dépollution est placée en pied de cabine afin de ne pas pénaliser la visibilité sur l’avant.

Deux transmissions semi-powershift

Tous les tracteurs de la série MF 5S sont disponibles avec au choix une transmission maison semi-Powershift Dyna-4, avec 16 vitesses avant et arrière, ou Dyna-6 Super Eco avec 24 vitesses avant et arrière. Cette dernière offre une vitesse de 40 km/h à seulement 1 530 tr/min moteur. La fonction AutoDrive permet de changer automatiquement les quatre ou six rapports sous charge lors des travaux aux champs, ainsi que les 4 gammes robotisées lors des applications de transport sur route.

Les cinq modèles de la série MF 5S sont disponibles avec au choix trois niveaux de finitions : Essentiel, Efficient ou Exclusive. Les équipements qui varient selon la finition sont le débit de la pompe hydraulique, les commandes des distributeurs, l’AutoDrive, les joysticks de commande, la suspension de la cabine et le terminal Datatronic 5.

En version Exclusive, les 5S possèdent un débit hydraulique de 110 litres/min, jusqu’à 8 distributeurs embarqués, un joystick multifonction, un levier Isobus Multipad, une transmission AutoDrive, une climatisation automatique, une suspension de cabine, un siège à suspension pneumatique Superluxe et un terminal tactile Datatronic 5.

La version Efficient offre des spécifications similaires mais avec deux distributeurs électrohydrauliques et deux distributeurs mécaniques à l’arrière, une climatisation mécanique et un siège à suspension pneumatique. Le terminal Datatronic 5 devient une option.

En version Essentiel, un levier en T remplace le Multipad. La fonction Speedmatching reste de base tandis que l’Autodrive devient une option sur la transmission Dyna-4. Cette version dispose d’une pompe hydraulique de 58 litres/min et de deux distributeurs mécaniques à l’arrière.

Le 5S bénéficie d’un nouveau pont avant suspendu redessiné composé de deux vérins et trois accumulateurs. Son débattement est de 100 mm. Le relevage arrière offre une capacité de 6 000 kg, c’est-à-dire 15 % de plus que son prédécesseur. Un troisième point hydraulique est maintenant disponible en option.

© Massey Ferguson

Conçu pour le chargeur

Le 5S est disponible avec un bâti de chargeur en option et désormais livrable avec un chargeur monté d’usine, le MF FL. 4121. Celui-ci bénéficie d’une intégration totale et offre une hauteur de levage de 4,1 m avec une capacité de 2 100 kg. Le pack chargeur monté d’usine comprend le bâti, les flexibles et les distributeurs mécaniques ou électrohydrauliques dédiés. Un nouveau système de multicoupleur assure la connexion simultanément des coupleurs hydrauliques et connecteurs électriques pour faciliter le montage et démontage du chargeur. Les travaux de manutention sont facilités par le toit Visio, la mise au neutre à la pédale de frein et le joystick multifonctionnel.

© Massey Ferguson

Nouvelle ergonomie

Sur les tracteurs en versions Exclusive et Efficient, le nouvel accoudoir, issu de la gamme MF 8S, est équipé du joystick multifonction Multipad. Il permet de contrôler plusieurs fonctions comme le sens d’avancement, le relevage arrière et deux distributeurs. Le Multipad est équipé d’un microjoystick qui permet d’actionner deux distributeurs arrière (ou les distributeurs souhaités sélectionnés à partir du Datatronic 5). Pour piloter le chargeur, un joystick multifonction indépendant prend place à côté du Multipad.

Tous les outils d’agriculture de précision sont accessibles depuis le terminal Datatronic 5. Il s’agit notamment de l’autoguidage MF Guide, ainsi que de la coupure de sections MF Section Control et de la modulation de doses MF Rate Control qui peuvent désormais gérer jusqu’à 36 sections et cinq produits.