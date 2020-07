Le concept-tractor présenté à Agritechnica avait déjà annoncé la couleur : Massey Ferguson revoit sa gamme de fond en comble en intégrant de nouveaux concepts. Le cœur de gamme est le premier à bénéficier de cette refonte avec la série 8S. Massey Ferguson rompt au passage avec sa nomenclature habituelle, puisqu’on s’attendait à voir arriver un 7800 S pour succéder au 7700 S.

Un design néo-rétro

Ce qui frappe d’abord, c’est le design en rupture avec les 7700 S et leurs prédécesseurs. Les inconditionnels de la marque aux trois triangles apprécieront le retour de la cabine à montants et toit gris ainsi que les ailes arrière plus saillantes, clin d’oeil aux années gloirieuses de la marque. L’espace entre la cabine et le bloc moteur est important, ce qui limite le bruit et les vibrations au niveau du poste de conduite.

Deux nouvelles transmissions

La série comprend quatre modèles : MF 8S.205 de 205 ch maxi, 8S.225 de 225 ch, 8S.245 de 245 ch et 8S.265 de 265 ch. La motorisation est assurée par un bloc maison AgcoPower conforme à la norme antipollution Stage 5. Ce moteur est un six-cylindres de 7,4 litres.

Du côté de la transmission, Massey Ferguson propose trois solutions dont deux nouvelles boîtes, la Dyna-7 et la Dyna ePower. La variation continue Dyna-VT sera disponible à la fin de l’année 2021. La Dyna-7 est une boîte powershift avec sept rapports sous charge et quatre gammes robotisées. Elle procure 28 rapports dans les deux sens de marche. Cette boîte est une évolution de la Dyna-6. La Dyna ePower est la première transmission à double embrayage de Massey Ferguson. Elle propose quatre gammes à sept rapports.

Modernisation de la cabine

Au niveau de la cabine, Massey Ferguson annonce un niveau sonore de 68 dB, grâce notamment aux 24 centimètres d’espacement entre la cabine et le bloc moteur. Le traditionnel tableau de bord a été remplacé par un terminal numérique placé dans le montant droit de la cabine. Dans la version la plus haut de gamme (Exclusive), le siège pneumatique automatique est chauffé, ventilé et équipé d’un amortissement latéral. L’accoudoir a été entièrement revu et intègre le joystick Multipad, compatible Isobus. Le terminal tactile Datatronic 5 de 9 pouces prend place en bout d’accoudoir.

© Massey Ferguson

Du côté des performances, les 8S bénéficient d’un empattement de 3,05 mètres et peuvent recevoir les nouveaux pneumatiques VF Trelleborg TM 1000 PT en 650/75 R 42. La capacité de relevage atteint 10 tonnes. En standard, le circuit hydraulique load-sensing délivre 150 l/min. En option, ce débit peut être augmenté jusqu’à 205 l/min à 1 600 tr/min et 230 l/min au régime nominal. Les quatre régimes usuels de prise de force sont proposés en standard. Enfin, un relevage avant de 4 800 kg est disponible en option avec un montage d’usine. De base, la série 8S est livrée avec le dispositif de télémétrie MF connect, qui donne un accès aux informations du tracteur à distance. Ces tracteurs peuvent recevoir toutes les solutions d’agriculture de précision de la marque.