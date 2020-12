Maschio-Gaspardo présente le Primo EW Isotronic, son distributeur d’engrais le plus haut de gamme. L’outil est équipé d’un contrôle électronique de la distribution en continu et d’une cellule de pesée. Il peut épandre entre 12 et 36 mètres, selon les disques.

La modulation de dose intra-parcellaire automatique est possible grâce à l’insertion d’une carte de préconisation. Le Primo EW Isotronic adapte ainsi automatiquement la dose de fertilisant à épandre en fonction de sa position dans la parcelle. De même, les 8 sections qui composent la machine (4 de chaque côté) pourront se fermer automatiquement grâce au mouvement électrique du point de chute de l’engrais sur le disque.

Le Primo EW embarqué est un système de pesée qui calcule en continu la différence entre la quantité d’engrais restant dans la trémie et la quantité théoriquement épandue pour avoir toujours une précision d’épandage optimale. Un capteur d’inclinaison, de série, permet un fonctionnement de qualité y compris dans les zones vallonnées.

Enfin, l’application pour smartphone « My Maschio-Gaspardo » permet d’effectuer les réglages pour tous les modèles de la gamme en quelques minutes.