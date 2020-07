Maschio-Gaspardo a revu la conception de ses déchaumeurs UFO à châssis fixe. Ces nouveaux modules se distinguent de leurs prédécesseurs par un châssis plus profilé et l’arrivée de nouveaux disques à huit créneaux, de 610 mm de diamètre. Chaque disque indépendant bénéficie désormais d’une sécurité non-stop à lame de ressort en forme de C.

Comme sur les modèles semi-portés, les UFO portés sont équipés de paliers à doubles roulements lubrifiés par bain d’huile. Les nouveaux UFO peuvent recevoir cinq types de rouleaux : cage de 550 mm de diamètre, anneaux de 600 mm, Ring packer de 600 mm, anneaux en U et encore double cage. Le réglage de la profondeur de travail est mécanique en standard et hydraulique en option.

L’UFO porté à châssis rigide se décline en quatre modèles de 2,5 à 4 mètres.