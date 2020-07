Le constructeur italien propose désormais deux nouvelles barres de semis en complément de la trémie frontale PA2 SF munie d’une double cuve (1 200 et 800 litres). SF signifie semis et fertilisation dans la nomenclature Maschio-Gaspardo. Les deux barres de semis, Centauro et Primavera, possèdent cette caractéristique.

Le Centauro SF est disponible dans deux versions : à simple disque Vortex SF ou à double disque droit Corex Plus SF. Chaque élément possède une double descente indépendante pour le dosage de deux produits différents sur la même ligne. Ces barres de semis se combinent aux herses rotatives Aquila et Toro en 5 et 6 mètres de largeur de travail. Une roue de rappui est proposée en option.

De son côté, le Primavera SF s’adresse aux adeptes des TCS avec des socs droits. Là aussi, chaque élément est équipé d’une double descente indépendante et il est possible de régler le point de chute du deuxième produit à trois profondeurs différentes. Le Primavera SF est disponible en 6 mètres, avec 40 ou 48 éléments disposés sur 4 rangées.