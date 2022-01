Sur un marché en hausse de 1,7 %, Manitou reste leader, suivi comme chaque année par JCB et Merlo. Kramer et Bobcat réalisent des percées significatives.

Sans atteindre le score exceptionnel de 2019 et de ses 5 395 unités, le marché du chargeur télescopique s’est très bien tenu en 2021 avec 4 675 engins neufs immatriculés, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2020.

Pas de surprise en tête

Les chiffres dévoilés par Axema sont sans appel : les trois spécialistes mondiaux du chargeur télescopique trustent une nouvelle fois les trois premières marches du podium. Manitou conserve sa place de leader, reprise à JCB en 2018, avec 31 % de part de marché. JCB (27,8 %) progresse de 1,1 point par rapport à 2020 et conforte sa place de dauphin. Merlo s’accroche à la troisième place avec 12,6 % des ventes, en baisse de 2.5 points. L’écart avec Manitou et JCB se creuse.

Kramer à l’offensive

Les grosses surprises viennent des places d’honneur. Encore inexistant et inconnu sur le marché en 2017, Kramer occupe aujourd’hui la quatrième place du classement et réalise 8,7 % des ventes. Un produit techniquement reconnu et la force du réseau de concessionnaires John Deere, chargé de le commercialiser, expliquent cette forte progression.

L’autre surprise vient de Bobcat qui se hisse à la cinquième place, fort de se 5,7 % de part de marché, en hausse de 1,8 point. Derrière, c’est toujours compliqué pour Claas depuis l’arrêt du partenariat avec Weidemann au profit de Liebherr. Le constructeur allemand pointe à la sixième place avec 4,6 % des ventes. Massey Ferguson (3 %), New Holland (2,7 %) et Dieci (1 %) complètent le classement.

