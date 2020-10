pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le 23 octobre 1945 est une date clé dans l’histoire de JCB puisqu’elle marque à la fois la fondation de l’entreprise par Joseph Cyril Bamford dans un garage d’Uttoxter, dans le Staffordshire et la naissance de son fils Anthony, l’actuel dirigeant de l’entreprise.

Une benne basculante

Dans son garage, Joseph Cyril Bamford utilise la ferraille datant de la guerre pour fabriquer une remorque à benne basculante. Dès 1947, la société se développe et, comme sa propriétaire, désapprouve le travail dominical, Joseph Cyril déménage quelques kilomètres plus loin dans une écurie de Crakemarsh Hall, appartenant à Madame Julia Cavendish, une survivante du naufrage du Titanic. En 1950, JCB déménage à nouveau et prend place dans une ancienne fromagerie de Rocester.

La première chargeuse-pelleteuse

Le premier événement majeur se produit en 1953 lorsque Joseph Cyril Bamford invente la chargeuse-pelleteuse et lance la pelle JCB MK1. C’est la toute première machine dotée d’une pelle hydraulique à l’arrière et d’une benne à l’avant. Le succès est au rendez-vous et JCB devient une marque commerciale 5 ans après.

En 1969, JCB a atteint un record de production, avec 4 500 machines, dont plus de la moitié destinée à l’exportation. En 1975, Joseph Cyril prend sa retraite et confie les rênes de l’entreprise à son fils Anthony.

Arrivée sur le marché agricole

Une nouvelle ère s’ouvre alors, caractérisée par une multiplication des sites de production et des gammes de produits. La filiale française ouvre en 1972. En 1977, JCB présente son chargeur télescopique Loadall et s’attaque avec ce produit au marché de la construction et de la manutention agricole. En 1985, JCB fête la production de sa 100 000e chargeuse-pelleteuse.

Puis il se lance dans le tracteur agricole en 1990 avec le Fastrac, premier modèle à suspension intégrale. En 2004, les employés sont réunis au siège mondial pour une photo souvenir à l’occasion de la production de la 500 000e machine. Il a fallu presque 60 ans pour atteindre ce cap.

Mais neuf ans seulement suffiront pour produire un autre demi-million de machines. 2016 a été une autre année charnière puisque l’entreprise a célébré la production du 200 000e chargeur télescopique. Il a fallu près de 30 ans à JCB pour vendre les 100 000 premières machines, mais il en a fallu moins de 10 pour les 100 000 suivantes.

Vers l’électrification

JCB est également devenu motoriste dès 2001 avec le Dieselmax fabriqué dans le Derbyshire. L’entreprise britannique se lance maintenant dans les véhicules électriques avec la première minipelle « zéro émission » en 2018. JCB est désormais le troisième constructeur mondial en volume d’engins de BTP ainsi que le leader en chargeurs télescopiques et chargeuses-pelleteuses. Le groupe possède 22 usines dont 11 en Grande-Bretagne, 5 en Inde et six réparties au Brésil et aux États-Unis.