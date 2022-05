L’accord passé entre Case IH et MX inclut la prédisposition chargeur d’usine. Les tracteurs qui sont équipés de cette option sortent directement avec des rails latéraux sur le châssis. Les brancards latéraux qui accueillent le système d’attelage Fitlock et la protection du capot moteur sont aussi montés. Les tracteurs sont aussi précablés pour les 3e et 4e fonctions.

Comprendre la dénomination des modèles par exemple, pour un modèle L4017A, L indique la marque du chargeur ; 40, la hauteur de levage, 4,0 m dans ce cas. 17 représente la capacité de levage à hauteur maximale, qui est ici de 1,7 t. La lettre A à la fin indique la gamme du chargeur, la série A dans ce cas.

Trois finitions au choix

L’offre de chargeurs Case est composée de 3 gammes, les séries A, U et T. Elles ont en commun d’offrir de série le multicoupleur hydraulique et électrique Mach System. La suspension Shock Eliminator est aussi montée en série.

La série d’entrée de gamme A possède 3 modèles. Elle est compatible du Farmall C55 jusqu’au Maxxum. Sa hauteur de levage maximale va de 3,5 m à 4 m pour une capacité de 1 334 kg à 1 745 kg.

De série, elle est dotée :

D’un parallélogramme mécanique,

Du système d’attache sur bâti Fitlock M (verrouillage manuel),

De béquilles intégrées verrouillables manuellement qui protègent les flexibles une fois repliés.

Sur demande, elle peut recevoir :

Une troisième fonction,

Le système Mach 2, qui permet de coupler la troisième fonction avec un simple levier.

Le Mach System vient équiper toute la gamme de chargeurs Case IH. © P. Denis/GFA

La gamme la plus large, la série U, est constituée de 14 modèles. Celle-ci s’adapte du Farmall C55 jusqu’aux Puma de 140 à 175 ch. La hauteur de levage maximale va de 3,50 m à 4,50 m avec une capacité de 872 à 2 227 kg.

En standard, elle reçoit :

Le système d’attache rapide automatique sur bâti Fitlock 2+ (verrouillage automatique).

Des béquilles intégrées.

En option, elle peut être équipée :

Du déverrouillage hydraulique de l’outil (indépendant de la 3 e fonction),

fonction), D’un parallélogramme mécanique,

Des 3 e et 4 e fonctions,

et 4 fonctions, Du système Mach 2 (pour les 3e et 4e fonctions).

Les chargeurs les plus haut de gamme proposés par Case seront la série T. Ils ont les mêmes compatibilités que la série U. Mais ils lèvent de 3,75 à 4,70 m de hauteur et ont une capacité allant de 1 350 à 2 720 kg.

D’usine, ils sont dotés :

D’un système de parallélogramme hydraulique PCH à deux positions, palette ou godet,

Du système d’attache rapide automatique sur bâti Fitlock 2+ (verrouillage automatique),

De béquilles intégrées et verrouillables automatiquement lorsqu’elles sont au bon niveau,

Du système de flexibles qui passe dans le chargeur.

Au choix, les chargeurs peuvent accueillir :

Le système de déverrouillage hydraulique de l’outil (indépendant de la 3e fonction).

La fonction Auto-Unload qui ouvre automatiquement la griffe lorsque le godet verse son contenu vers l’avant (L’activation prolongée de la fonction active le mode secouage).

Une 3 e et une 4 e fonction,

et une 4 fonction, Le système Mach 2 (pour les 3e et 4e fonctions).

Il est possible de commander le tablier adaptés aux outils d’une autre marque, par exemple MX/Euro ou MX/Faucheux.

De plus, presque tous les outils M-extend sont proposés au catalogue de Case IH sauf pour les plus spécifiques comme les godets mélangeurs ou autres. Ces chargeurs bénéficient de la même garantie et des mêmes processus d’assistance produits que les tracteurs.

Un nouveau joystick

Case prévoit de vendre ce joystick en option dans un premier temps mais à terme, il remplacera celui actuellement monté. © Case IH

Il est prévu qu’un nouveau joystick Case IH vienne équiper les tracteurs munis d’un chargeur. Il sera possible de commander 2 mouvements en simultané et trois mouvements en option. Il est possible d’utiliser les interrupteurs sur le joystick pour changer les rapports et inverser le sens d’avancement. Celui-ci intègre aussi les 3e, 4e et 5e fonctions.