Claas va équiper ses chargeurs télescopiques Scorpion de moteurs plus puissants. Pour 2023, les Scorpion 732, 736, 741 et 746 vont tous trois recevoir un moteur Deutz de 3,6 litres. Ces modèles en profitent pour voir leur couple augmenter de 50 Nm et leur puissance de 6 ch.

Depuis 2021, les 732, 736 et 741 sont équipés d’une transmission hydrostatique Varipower 2 provenant de l’ensileuse Jaguar. Celle-ci dispose de 3 gammes, 0-15 km/h, 0-30 km/h et 0-40 km/h. De série, la vitesse maximale est de 40 km/h, mais en option elle peut être bridée à 30 km/h. Afin d’optimiser le freinage de ses engins, Claas a changé la soupape, la pédale de frein et a mis à jour le logiciel. Le frein de parking automatique est muni de l’aide au démarrage en côte est monté de série.

Un système hydraulique régénératif

Concernant l’hydraulique, tous les chargeurs Scorpion sont équipés de série d’un système d’amortissement de fin de course. Les plus gros modèles, les 746, 756 et 960, ont un bras qui se rétracte automatiquement lors de la descente.

Les Scorpion sont aussi munis d’un système hydraulique de travail régénératif. Lors de la descente sans charge, le régime du moteur s’adapte en fonction de la position du joystick. Cela réduit la consommation de carburant et la nuisance sonore. Pour plus facilement monter ou démonter des outils du bras, le conducteur peut décompresser la ligne hydraulique depuis la cabine ou la tête de flèche.

Une amélioration du confort

Pour améliorer le confort de conduite, une nouvelle climatisation est installée afin de traiter un volume d’air accru. De plus, l’ergonomie de conduite a reçu des améliorations, comme la colonne de direction inclinable et réglable en hauteur et le retour automatique des clignotants. Le changement de mode de direction a aussi été optimisé pour paramétrer les quatre modes disponibles plus précisément.