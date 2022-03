Retard de livraison, pénurie de composants et flambée sont autant de facteurs qui plaident en faveur de l’augmentation de la durée de vie des machines sur une exploitation. Pour garantir le meilleur fonctionnement possible, un entretien régulier est essentiel mais les engins de plus de 5 ans sont généralement exclus de tous les dispositifs mis en place par les constructeurs. Afin de pallier ce manque, John Deere lance Expert Check 7 +, un programme d’inspection calqué sur l’Expert Check des machines récentes mais s’adressant aux engins de plus de 7 ans.

Une large gamme de matériels concernés

L’Expert Check 7 + comprend un contrôle global de 140 éléments. Il est disponible pour les tracteurs John Deere des séries 6, 7 et 8, les pulvérisateurs automoteurs, les presses à balles rondes et les moissonneuses-batteuses des séries C, W et T.

Parallèlement, John Deere lance une nouvelle marque de pièces baptisée « Alternatives ». Ces pièces sont développées spécifiquement pour les anciennes machines qui sont utilisées avec moins d’intensité et donc moins sujettes à l’usure.