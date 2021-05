L’usine de tracteurs du Mans est un des fleurons industriels français et elle vient de prendre un coup de jeune. C’est la fin d’un programme d’investissement de quarante millions d’euros lancé en 2017 pour moderniser l’usine de tracteurs Claas. Le constructeur allemand en avait pris possession au rachat de Renault Agriculture, en 2003.

Celle que l’entreprise appelle « l’usine du futur » a été officiellement mise en service le vendredi 21 mai 2021, en présence de Catrina Claas-Mühlhäuser, petite fille du fondateur de la marque. La veille, elle avait inauguré le nouveau siège de Claas France, à Ymeray dans la Beauce. Cette tournée française a été l’occasion pour le groupe de rappeler son attachement à l’Hexagone, où il compte 2 300 employés, soit 20 % de son total.

Faciliter la personnalisation de chaque tracteur

L’un des objectifs affichés de cette modernisation est d’offrir une meilleure possibilité de personnaliser chaque machine produite. Des dizaines de modèles sortent de cette usine, affichant des puissances allant de 70 à 460 ch.

Les déclinaisons sont déjà variées, mais le tractoriste annonce que les options et configurations possibles seront désormais plus nombreuses.

Augmenter la cadence de production

L’entreprise annonce également l’embauche de 60 salariés supplémentaires, malgré une automatisation de nombreuses étapes de fabrication. La cadence de production va pouvoir être augmentée. Si l’usine produit aujourd’hui environ 10 000 tracteurs par an, elle ambitionne d’atteindre les 13 000 unités dans les prochaines années.

Renouveau de fond en comble

Les locaux sont beaucoup plus lumineux qu’auparavant, et les conditions de travail des salariés sont facilitées par différents aménagements et technologies de pointe. L’internet des objets (IoT) vient par exemple améliorer l’interface entre humains et machines. Des bancs d’essais vont renforcer les contrôles qualité.

Dr. Martin von Hoyningen-Huene, directeur de la division tracteurs de Claas se réjouit de ce renouveau pour l’usine : « Tout a été changé, à l’exception du parking. »