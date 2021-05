Les semoirs Concord, les outils à dents Wil-Rich et les cover-crops Wishek : voici trois fleurons du machinisme agricole américain que vient de s’offrir Väderstad en rachetant Agco-Amity.

Cette entreprise basée dans le Dakota du Nord est une joint-venture entre le full-liner Agco et le spécialiste du matériel betteravier Amity, conclue en 2011 pour compléter la gamme de semis et travail du sol du premier et diversifier l’activité du second.

Cette alliance de circonstance est désormais caduque puisque Väderstad reprend 100 % d’Agco-Amity. L’entreprise sera intégrée au groupe suédois, sous le nom de Väderstad Inc.

Une base pour le marché américain

Avec cette acquisition, Väderstad s’ouvre les portes du marché américain et pourra notamment bénéficier du réseau de concessionnaires de trois marques. De plus, Amity-Agco possède une usine de 30 000 m² ainsi qu’un centre logistique à Wahpeton (Dakota du Nord), qui deviendra la base de Väderstad aux États-Unis. Le constructeur suédois est déjà fermement ancré au Canada, dans le Saskatchewan voisin, depuis le rachat de Seed Hawk en 2013.