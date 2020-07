Alors que les constructeurs de matériel agricole ont annoncé cette semaine une situation délicate et un fort impact de la crise sanitaire sur le marché des agroéquipements, les distributeurs semblent avoir limité la casse sur les six premiers mois de l’année.

> À lire aussi : Axema annonce une année 2020 compliquée (07/07/2020)

Si les immatriculations de tracteurs ont chuté au premier semestre de cette année par rapport à celui de l’année dernière, elles restent en augmentation sur l’année roulante. Ainsi, pour les tracteurs standards, le Sedima constate une baisse de 16 % sur les cinq premiers mois de 2020 par rapport à l’année précédente. Mais l’évolution est de + 4 % sur la période de juin 2019 à mai 2020 en comparaison à la période juin 2018 à mai 2019.

Pour les chargeurs télescopiques, les chiffres sont encore meilleurs sur l’année roulante. Il y a une diminution des immatriculations de 13 % entre janvier et mai 2020 par rapport à 2019, mais les douze derniers mois présentent une hausse de 19 % par rapport aux 12 précédents.

Une situation proche de celle observée en octobre

Malgré une chute des prises de commande en mars et avril, en neuf comme en occasion, la situation est « proche de celle observée en octobre 2019 » pour les entreprises de services et de distribution du machinisme agricole. La situation des trésoreries est jugée très difficile pour 7 % des membres du syndicat et difficile pour 39 %. En dépit d’un allongement des délais de paiements des clients, la situation est jugée normale pour plus de la moitié des entreprises du secteur.

Les concessionnaires se félicitent également du maintien des activités de service pendant la crise et d’avoir ainsi été aux côtés des agriculteurs dans une période riche en travaux aux champs. Les quelques problèmes de service qui ont pu se poser étaient liés à la chaîne logistique.

Les prises de commande repartent à la hausse depuis la fin du confinement, en neuf comme en occasion, mais le manque total de visibilité du marché est source d’inquiétude pour les professionnels du secteur.