pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le constructeur suédois LyckeGard propose une solution pour le désherbage mécanique. Contrairement aux écimeuses classiques, le CombCut n’évolue pas au-dessus de la culture mais au ras du sol. Les céréales sont suffisamment souples pour se courber entre les couteaux et ne pas être endommagées. En revanche, les tiges plus rigides des adventices sont coupées. Un rotor garni de brosses se charge d’évacuer les adventices.

©Lyckegard

Le constructeur propose deux modèles de 6 et 9 mètres de largeur de travail. Le premier est garni de 158 lames tandis que le second embarque 232 couteaux. L’entraînement est hydraulique, en prise directe. En option, il est possible d’adapter un rehausseur avec correcteur de pente pour une utilisation sur des cultures hautes.