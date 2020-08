Sur ses pulvérisateurs traînés Metris 2 et Oceanis 2, Kuhn propose un système d’essieu suiveur simple à accrocher. Avec le Track Assist, l’agriculteur évite la tâche pénible d’accrochage des liens mécaniques entre le tracteur et le pulvérisateur. En effet, ce nouveau dispositif est composé de deux gyroscopes, l’un sur le tracteur et l’autre sur le pulvérisateur. Ce dernier est aimanté afin d’être positionné sans difficulté.

Le gyroscope placé sur le tracteur est aimanté. © Kuhn

Les deux gyroscopes communiquent entre eux afin de déterminer l’angle de braquage entre le tracteur et le pulvérisateur et de garantir le suivi des traces de roues. Le Track Assist fonctionne entre 2 et 22 km/h. Relié au boîtier électronique du pulvérisateur, il offre un réalignement automatique de l’essieu lors des marches arrière. Il est également possible de piloter manuellement l’essieu afin de simplifier certaines manœuvres.