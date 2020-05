John Deere lance la série M, des chargeurs frontaux destinés aux tracteurs de moins de 155 ch. Présentés comme une alternative économique à leurs grands frères de la série R, les M sont des chargeurs légers et polyvalents. Quatre modèles sont présents dans la gamme : le 540 M de 3,7 m de hauteur de levage et 1 450 kg de capacité, le 603 M (3,9 m et 1 700 kg), le 623 M (4,1 m et 1 770 kg) et le 643 M (4,3 m et 1 880 kg).

Tous les modèles sont équipés d’un parallélogramme mécanique. Ils sont livrés avec une troisième fonction hydraulique et peuvent être équipés d’un système de suspension en option. Leurs composants hydrauliques sont placés à l’intérieur afin qu’ils soient protégés de tout impact potentiel.

Disponibles à partir de mai 2020, les nouveaux chargeurs frontaux série M sont compatibles avec les tracteurs des séries 5M, 5R, 6M et 6R jusqu’aux modèles 6155M/R.