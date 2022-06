Entre le campus UniLaSalle et Agco, Beauvais inaugure une halle d’expertise pour la filière du machinisme agricole.

Le centre international d’innovation et d’expertise en machinisme agricole a été inauguré par Xavier Bertrand, le président de la Région Hauts-de-France, et Aymeric Bourleau, vice-président de la communauté du Beauvaisis, le lundi 27 juin 2022 à Beauvais (Oise).

Cette halle de 2 500 m², construite à proximité du campus d’UniLaSalle et des usines d’Agco, (Massey Ferguson) intègre des outils nécessaires à la filière du machinisme agricole, ainsi qu’à l’industrie des engins lourds, comme un banc de puissance pour les tracteurs, un banc de mise au point dynamique des transmissions, un banc de sollicitations de structures et de châssis et des moyens polyvalents de sollicitations multiples.

Des outils compétitifs

Ces équipements servent, en lien avec le syndicat des constructeurs Axema, à améliorer les processus de fabrication des machines ou les machines elles-mêmes : réduction des vibrations, du bruit, application des normes… Dans le cadre de la transition énergétique, le centre abrite un démonstrateur électrohydraulique utile à la future électrification des engins mobiles.

« Ce centre nous permet de nous doter d’outils très compétitifs », se réjouit Thierry Lhotte, vice-président et managing director de Massey Ferguson Europe & Middle East. « Il entre dans notre stratégie de territoire d’industrie qui vise à accélérer la réindustrialisation et construire un territoire commun résilient », élargit Aymeric Bourleau.

Le centre international d’innovation et d’expertise en machinisme agricole est construit en cohérence avec la stratégie de développement du pôle territorial Beauvais Rev’Agro — lancé en 2018 par la communauté d’agglomération du Beauvaisis avec Agco, Isagri, Gima, Cetim, UniLaSalle — dont l’ambition est de réconcilier écologie et développement économique sur le territoire. Il bénéficie d’un financement de 20,5 millions d’euros.