Horsch lance une nouvelle gamme de semoirs monograines Maestro qui se décline en deux versions : Maestro V avec le doseur AirVac et Maestro X avec le doseur AirSpeed. Les modèles CV et RV sont ainsi équipés du doseur AirVac qui fonctionne par dépression, c’est-à-dire sur le principe de l’aspiration. Les modèles CX et RX sont, quant à eux, équipés d’un nouveau doseur pneumatique AirSpeed opérant en pression.

Avec l’AirSpeed, le flux d’air pulse les graines à une vitesse de 60 km/h et les accompagne jusqu’au sol pour éviter les rebonds dans le tube de descente. La vitesse de semis peut atteindre 20 km/h.

De son côté, l’AirVac est conçu pour travailler jusqu’à 10 km/h et se concentre surtout sur le semis précis à faible profondeur des petites graines. Comme l’AirSpeed, il peut semer du maïs et du tournesol mais il s’exprime surtout dans le colza et la betterave.

Dans les deux cas, les réglages ont été simplifiés. Seule la quantité d’air arrivant sur le disque doit être réglée en fonction de la taille des graines. Ce réglage se fait directement depuis la cabine. Le changement d’interrang au niveau des éléments s’effectue grâce à un système de fixation par mâchoire sur la poutre.

La nouvelle gamme se décline en modèles portés RV et RX de 8 à 12 rangs et de 45 à 80 cm d’écartement et des versions traînées Maestro CV (AirVac) et CX (AirSpeed) de 8 à 36 rangs et de 45 à 80 cm d’écartement.