La course à l’électrification ne concerne pas que les tractoristes ayant pignon sur rue. La start-up anglaise EMotive, basée dans le très rural Devon, vient de récolter plus de 200 000 euros en financement participatif pour aider à la mise au point de son tracteur porte-outils 100 % électrique Scarab.

Inspiré de l’Unimog

L’engin est inspiré de l’Unimog de Mercedes-Benz et, comme son modèle, il embarque une plateforme qui peut accueillir différentes solutions. Le Scarab peut donc être utilisé pour la sécurité incendie d’un aéroport comme pour l’agriculture. Il est équipé de relevages et prises de force avant et arrière et propose une charge utile de 4 à 6 tonnes selon les configurations.

Deux à six roues motrices

Cet engin à trois essieux se décline dans les versions à 2, 4 ou 6 roues motrices. Chaque roue motrice dispose de son moteur électrique. La puissance électrique maximale du Scarab atteint 895 ch. L’électricité est fournie par un pack de batteries. Un modèle de préproduction va être testé en conditions réelles au printemps.