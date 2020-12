Les consoles Müller-Elektronik Track-Guide III, Touch 800 et Touch 1200 deviennent compatibles avec le récepteur Trimble NAV-900. Ainsi, les agriculteurs disposant de ces consoles Müller-Elektronik ont désormais un accès complet au récepteur GNSS NAV-900 et aux systèmes de guidage associés de Trimble.

En outre, les utilisateurs peuvent également utiliser les signaux de correction Trimble. Sont concernés les services de correction RangePoint RTX de base jusqu’au CenterPoint RTX et au RTK centimétrique.

Les consoles Müller sont conformes à la norme Isobus 11783 et peuvent être utilisées sur tous les tracteurs et machines conformes à ce standard. Le récepteur GNSS fonctionne avec les satellites GPS Glonass, Galileo et Beidou.