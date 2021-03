Un an et demi après avoir présenté les nouveaux 8R et 7R, le constructeur américain John Deere apporte des évolutions similaires à leurs grands frères de la série 9R. Construits dans la même usine, ces tracteurs sont toujours déclinés en version R articulé à roues, RT reposant sur deux chenilles et RX articulé sur quatre chenilles.

Jusqu’à 691 ch de puissance maximale

L’offre des 9RT reste inchangée avec trois modèles, le 470, le 520 et le 570 pour des puissances maximales allant de 517 ch à 627 ch. En revanche, les tracteurs articulés 9R et 9RX évoluent. La gamme comprend 4 modèles du 490 au 640, le nouveau porte-étendard de la gamme et tracteur le plus puissant du constructeur développant 691 ch de puissance maximale.

À l’exception du 9R/RX 640, toujours motorisé par le Cummins de 15 litres, l’ensemble de l’offre reçoit une nouvelle motorisation. Le 13,5 l maison laisse sa place au 13,6 l toujours développé et fabriqué en interne. C’est le même moteur qui équipe les moissonneuses-batteuses X9. Pour la transmission, rien ne change, c’est toujours la boîte full-powershift e18 qui équipe tous ces tracteurs.

Des évolutions en cabine

Comme pour les 8R et 7R, ces tracteurs se dotent de nouvelles cabines. Les évolutions sont d’ailleurs similaires. Dans le toit, on trouve désormais le récepteur GPS Starfire 6000, directement intégré. Il est couplé en cabine au Command Center 4600. Ces tracteurs sont compatibles Isobus et AutoTrac ready.

Le constructeur propose également un pack d’activation complet à 1 500 € qui comprend, entre autres, l’automatisation des demi-tours, le contrôle de section, le guidage passif de l’équipement ou encore l’application à débit variable.

Ces tracteurs se dotent aussi de l’outil AutoSetup. Ce dernier permet de préparer des taches depuis l’Operations Center. Elles sont ensuite envoyées sur la console du tracteur. L’opérateur n’a plus qu’à accepter leur activation en entrant dans la parcelle.

Côté habitacle, ces cabines s’équipent toujours de l’accoudoir multifonction. Elles reçoivent une nouvelle colonne de direction et le siège ActiveSeat de deuxième génération. Elles peuvent également être équipées d’un nouvel équipement radio, comprenant un écran tactile de 6,5 pouces, compatible Apple CarPlay.

La maintenance et les garanties ont été revues sur ces séries. John Deere double sa garantie pour atteindre 2 ans ou 2 000 heures. Il propose également l’extension PowerGar, pouvant atteindre 8 ans ou 8 000 heures. De plus, le ventilateur ne nécessite désormais qu’un entretien toutes les 5 000 heures.

Reste à savoir quels modèles et versions seront présents sur le marché français. En effet, il y a fort à parier que, comme la gamme actuelle, les versions à roues ne voient jamais les parcelles de l’Hexagone, faute d’homologation, laissant ainsi le champ libre aux 9RT et 9RX.