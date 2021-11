Massey Ferguson lance une nouvelle génération de faucheuses arrière de type papillon, les DM TL. Deux modèles de 8,6 et 9,6 mètres de largeur de travail sont proposés. Les deux modèles sont équipés du dernier lamier à disques Massey Ferguson, d’une suspension TurboLift ainsi que d’un nouveau système d’attelage compact amélioré et d’une sécurité anti-collision. L’ajustement de la largeur de travail permet d’adapter la faucheuse arrière afin d’obtenir le meilleur recouvrement possible avec la faucheuse frontale.

Le nouveau système d’attelage possède une position basse qui garantit une hauteur repliée de moins de 4 mètres. Côté sécurité, Massey Ferguson a opté pour des loquets à ressorts qui libèrent la connexion si la faucheuse heurte un obstacle, permettant à la machine de basculer vers le haut et vers l’arrière. Les faucheuses DM TL sont équipées, de base, du système d’amortissement hydropneumatique TurboLift de dernière génération, qui offre un mouvement nettement plus important par rapport à la version précédente. L’angle de pivotement latéral atteint 19° en descente et 30° en montée. Il est également possible d’ajuster la pression au sol.

Massey Ferguson profite du changement de génération pour amener le design néo-rétro de sa série de tracteurs 8S sur ses faucheuses. Cette conception intègre des solutions pratiques comme un espace de stockage spécifique pour les couteaux, le réglage rapide de la position de travail depuis la cabine et le verrouillage centralisé pour le transport.