Le spécialiste breton de la mélangeuse et des matériels d’élevage Euromark se lance dans la remorque distributrice avec la gamme RD-HD. Cette machine est capable de distribuer tous les types de rations (ensilage, foin, enrubannage) et de conditionnements (vrac, balles rondes ou balles haute densité).

Pour le lancement, l’offre comprend deux modèles de 14 et 16 m3 avec une caisse garnie de deux démêleurs et montée sur un simple essieu. La gamme se déclinera prochainement en modèles à double essieu et trois démêleurs avec des capacités plus importantes de 18, 20, 22 et 24 m3.